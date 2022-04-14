Верещук: 14 квітня евакуювали 2 557 людей

Протягом 14 квітня в результаті роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 557 людей, зокрема 289 – із Маріуполя, повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«За сьогодні евакуйовано 2 557 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. Із них: 289 осіб – з Маріуполя; 2043 особи – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь)», – написала Верещук у своєму телеграм-каналі.

Крім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна і Попасна Луганської області вдалося евакуювати 225 людей. «Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було», – заявила міністерка.

Вранці Верещук анонсувала на 14 квітня дев’ять гуманітарних коридорів.

Напередодні гуманітарні коридори не працювали. За словами Ірини Верещук, російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а в Луганській порушували режим припинення вогню.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої потреби і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​