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Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів на день

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук

Протягом дня 14 квітня планується евакуація дев’ятьма гуманітарними коридорами, повідомляє віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Вона навела напрямки, за якими вивозитимуть людей:

  • з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя – на власному транспорті
  • Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28)
  • Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324)
  • Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42)
  • село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13)
  • Рубіжне – Бахмут

Верещук зазначає, що гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть «за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ».

Напередодні гуманітарні коридори не працювали. За словами Ірини Верещук, російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а в Луганській порушували режим припинення вогню.

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Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої потреби і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​

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