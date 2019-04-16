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16 Квітень 2019, Київ 19:55
Новини | Політика

Місце голосування у другому турі виборів президента змінили більше громадян, ніж у першому – ЦВК

Сліпачук зазначила, що найбільшу кількість заяв подали жителі Донецької і Луганської областей

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З 7 по 15 квітня місце голосування у другому турі виборів президента України змінили 325 604 українця. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук.

Вона зазначила, що найбільшу кількість заяв подали жителі Донецької і Луганської областей – 58 968 і 29 784 відповідно.

«Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879», – зазначила Сліпачук.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Порошенко vs Зеленський: зміст чи видовище?
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Порошенко vs Зеленський: зміст чи видовище?

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