Місце голосування у другому турі виборів президента змінили більше громадян, ніж у першому – ЦВК

З 7 по 15 квітня місце голосування у другому турі виборів президента України змінили 325 604 українця. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук.

Вона зазначила, що найбільшу кількість заяв подали жителі Донецької і Луганської областей – 58 968 і 29 784 відповідно.

«Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879», – зазначила Сліпачук.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Володимира Зеленського та Петра Порошенка.