«Опора»: від імені Зеленського організовують безкоштовну поїздку до Києва на концерт перед дебатами

У Кіровоградській області представники кандидата в президенти України Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку до Києва на концерт, що має відбутися на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами в президенти 19 квітня, повідомили спостерігачі громадянської мережі «Опора».

Вони вказують, що у Facebook-групі «Команда Зеленського. Голованівський край» 15 квітня розповіли про безкоштовні квитки на концерт «популярних зірок української естради» та запис на безкоштовну поїздку до Києва. У повідомленні йшлося, що виступ артистів відбудеться на НСК «Олімпійський» перед дебатами кандидатів у президенти України. Наразі цього допису на сторінці немає.

Спостерігач «Опори» намагався отримати квитки, однак йому повідомили, що їх наразі немає. За словами працівників офісу, також буде організований безкоштовний підвіз охочих до Києва.

В обласному «Зе-офісі» підтвердили, що незабаром розповсюджуватимуть квитки. «Мені мають передати квитки, але скільки їх поки не знаю», – зазначила представниця команди Зеленського в Кропивницькому Ліка Кожа.

Відповідно до закону про вибори президента України, заборонена передвиборна агітація, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.