75 захисників острова Зміїний досі перебувають у російському полоні – офіційні дані

Військові з острова Зміїний, які потрапили у полон на самому початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, досі лишаються у полоні. За офіційною інформацією, – 75 осіб. Такі дані озвучено на брифінгу міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук після запитання від Радіо Свобода.

Раніше в інтер’ю Радіо Свобода родичка одного із захисників Зміїного говорила про 80 полонених.

На уточнювальне запитання кореспондентки Радіо Свобода, в міністерстві запропонували родичам, якщо є сумніви, звернутися у відомство для з’ясування точної кількості полонених.

Нині міністерство не займається обміном, але володіє реєстром полонених.

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Частина військових, які захищали острів Зміїний від російської армії, потрапила полон. Повідомлялося, що декого раніше було звільнено у ході обміну.