В Україні внаслідок негоди знеструмлено 269 населених пунктів

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 269 населених пунктів у 12 областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Полтавській області – 77 населених пунктів, Житомирській – 40, Київській – 37, Львівській – 37, Чернігівській – 24, Вінницькій – 13, Черкаській – 13, Дніпропетровській – 8, Волинській – 8, Закарпатській – 6, Кіровоградській – 4 та Херсонській – 2.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Несприятливі погодні умови утримаються і 26 січня. У ДСНС попередили про сильний вітер, а у західних областях також очікується сніг.