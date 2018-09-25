205 населених пунктів України знеструмлено через негоду – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про знеструмлення понад двох сотень українських міст і сіл станом на ранок 25 вересня.

«З 24 на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 91 населений пункт, Київська – 54, Волинська – 23, Рівненська – 21, Одеська – 12, Сумська – 2 та Кіровоградська – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Як прогнозує Український гідрометцентр, 25 вересня дощитиме у всіх регіонах, а в Карпатах можливі сніг і заморозки.

За даними синоптиків, вітер переважатиме західний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів; вдень 9-14 градусів, у південних та східних областях – 13-18.