В Україні тестуванням із математики стартувало ЗНО

В Україні 21 травня розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Як повідомляє Центр оцінювання якості освіти, перше тестування абітурієнти складають із математики. Всього до участі в тестуванні зареєструвалися 160 тисяч осіб.

Зовнішнє незалежне оцінювання розпочалося об 11:00. На виконання роботи з математики відведено 180 хвилин. Завдань у тесті – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, – 62.

«Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо»,– зазначили в центрі.

Основна сесія ЗНО триватиме до 13 червня. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть 355 тисяч абітурієнтів.