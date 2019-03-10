На ЗНО вже зареєструвались понад 185,5 тисяч учасників

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєтрувалися 185 535 учасників та учасниць, повідомляє Міністерство освіти і науки України з посиланням на дані Українського центру оцінювання якості освіти за 6 березня цього року. Зазначається, що це – майже половина із очікуваної кількості абітурієнтів.

«Найактивніше наразі реєструються в Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях та місті Києві. Серед предметів традиційно найбільше обирають українську мову та літературу, історію України та математику. Також у ТОП-5 входять англійська мова та географія», – мовиться у повідомленні на сайті МОН.

Реєстрація на цьогорічне ЗНО триває з 5 лютого до 25 березня. Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

У 2019 році очікується, що зовнішнє незалежне тестування пройдуть близько 332 тисяч осіб, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: випускники шкіл, учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти.

У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.

Основна сесія ЗНО у 2019 році пройде з 21 травня до 13 червня. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.