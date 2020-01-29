Реєстрація на ЗНО-2020 стартує 3 лютого

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 3 лютого до 24 березня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року», – розповіли у центрі.

Повідомляється, що для того, щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

17 січня в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляли, що на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 65 тисяч учасників. Воно завершилося 24 січня і коштувало від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.