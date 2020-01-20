Золотий хрін-2019: відзнаку за найгірший опис сексу в сучукрліті отримав Василь Слапчук

Відзнаку за найгірший опис сексу в українській літературі цього року здобув письменник Василь Слапчук за твір «Роман& Роман». Про це оголосили на церемонії ввечері 19 січня, повідомляється на сторінці премії у фейсбуці.

Нагороджений твір вийшов у видавництві «Рідна мова» у серії «Великий роман».

Жартівлива премія «Золотий хрін» вручається цього року втретє. Участь у конкурсі беруть тексти, що вийшли друком протягом року. Серед членів журі – літературні критики Юрій Володарський та Тетяна Трофименко, письменниця Анна Малігон, засновниця проекту «Рагу.лі» Тетяна Микитенко та засновниця проекту «Непозбувна бентега» Вероніка Новикова.

Минулого року премію здобула Люко Дашквар за роман «Ініціація», а позаминулого – Любко Дереш за роман «Спустошення».