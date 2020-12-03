«Зоря» обіграла «Лестер», але вилетіла з Ліги Європи

Луганська «Зоря» обіграла англійський «Лестер», але достроково вилетіла з Ліги Європи.

«Зоря» в Запоріжжі перемогла «Лестер» з рахунком 1:0. Наприкінці матчу забив Аллахьяр Сайядманеш.

Однак португальська «Брага» в паралельному матчі обіграла на виїзді грецький АЕК з рахунком 2:4 і гарантувала собі місце в плей-оф Ліги Європи.

Після п’яти турів «Лестер» та «Брага» набирають по 10 очок, «Зоря» має шість залікових пунктів, АЕК – три.

В останньому турі «Зоря» поїде вгості до «Браги», а «Лестер» прийме АЕК.