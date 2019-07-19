Ліга Європи: «Зоря» дізналася суперника у другому кваліфікаційному раунді

Суперником луганської «Зорі» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стане чорногорський клуб «Будучность».

Клуб з Чорногорії у першому раунді переміг «Нарву Транс» (Естонія) за сумою двох матчів – 2:0, 4:1. В минулому сезоні команда стала володарем Кубка Чорногорії та віцечемпіоном команди.

Перший матч луганчани зіграють 25 липня у Подгориці. Матч-відповідь зіграють за тиждень, 1 серпня,

Перший матч пройде 25 липня в Подгориці, час початку матчу - о 21:45 за київським часом. Гра у відповідь відбудеться вже в Україні через тиждень – 1 серпня. Свої домашні матчі команда з окупованого Луганська з 2014 року проводить в Запоріжжі.