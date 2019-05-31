Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Травень 2019, Київ 22:55
Новини | Спорт

Футбол: луганська «Зоря» оголосила про відставку головного тренера Вернидуба

Вернидуб очолював «Зорю» з листопада 2011 року

Дивитись коментарі

Луганський футбольний клуб «Зоря» оголосив про відставку головного тренера Юрія Вернидуба.

Прес-служба команди повідомила, що рішення ухвалили після розмови Вернидуба з президентом клубу, народним депутатом Євгенієм Гєллєром.

Вернидуб очолював «Зорю» з листопада 2011 року. За час його роботи команда здобувала бронзові медалі чемпіонату України з футболу, брала участь у груповому етапі Ліги Європи та фіналі Кубку України з футболу. В останньому розіграші Української прем’єр-ліги «Зоря» посіла п’яте місце й почне участь у наступному сезоні Ліги Європи із другого кваліфікаційного раунду.

/**/ /**/ /**/ Вболівальники під час футбольного матчу між луганською «Зорею» і англійською командою «Манчестер Юнайтед». Одеса, 8 грудня 2016 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Луганська «Зоря»: від команди «на виліт» до «#МУЖИКИ»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG