Футбол: луганська «Зоря» оголосила про відставку головного тренера Вернидуба

Луганський футбольний клуб «Зоря» оголосив про відставку головного тренера Юрія Вернидуба.

Прес-служба команди повідомила, що рішення ухвалили після розмови Вернидуба з президентом клубу, народним депутатом Євгенієм Гєллєром.

Вернидуб очолював «Зорю» з листопада 2011 року. За час його роботи команда здобувала бронзові медалі чемпіонату України з футболу, брала участь у груповому етапі Ліги Європи та фіналі Кубку України з футболу. В останньому розіграші Української прем’єр-ліги «Зоря» посіла п’яте місце й почне участь у наступному сезоні Ліги Європи із другого кваліфікаційного раунду.