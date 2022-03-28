Кругова оборона Маріуполя та стримування біля Чернігова – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

У Генеральному штабі Збройних сил України підбили підсумки 33-го дня російського вторгнення та оцінили поточну ситуацію на фронті.

«Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках, зосереджуючи зусилля на недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове; зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське; створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв; стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські військові продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування військ РФ в районі Чернігова.

«Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка. Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що російські військові ослаблені, дезорієнтовані і переважно відрізані від логістичного забезпечення.

«Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів», – вказує Генштаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».