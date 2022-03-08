Уряд повідомив, які додаткові виплати передбачені військовим на період дії воєнного стану

На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно, повідомила пресслужба уряду.

Згідно з повідомленням, виплата передбачена військовим ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки ГУР Міноборони, Нацгвардії, ДПСУ, УДО, Держспецзв’язку, Спецслужби транспорту, Нацполіції, особам рядового і начальницького складу ДСНС.

«Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення», – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Крім того, за даними уряду, усім категоріям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або «забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів» розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць.

«Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів», – йдеться в повідомленні уряду.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.