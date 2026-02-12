ЗСУ: інтернаціональні легіони не розформовують, їх інтегрують до штурмових підрозділів

Інтернаціональні легіони у складі Збройних Сил України не розформували, їх інтегрували до штурмових підрозділів, щоб посилити новим озброєнням та технікою. Про це йдеться в офіційній заяві Сухопутних військ.

«Вони (Інтернаціональні легіони) отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки. Підрозділи іноземців не зникають. Вони трансформуються, щоб стати сильнішими», – йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах пояснюють, що це логічний крок, адже легіонери – військовослужбовці батальйонів спеціального призначення у складі Збройних Сил України.



«Штурмові дії та контрдиверсійні операції – саме те, чим особовий склад легіонів займався з перших днів свого заснування. Інтеграція до інших підрозділів не знижує їхній рівень, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою. Іноземні підрозділи отримали доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань», – пояснюють у ЗСУ.



Повідомляється, що бойові завдання для особового складу інтернаціональних легіонів залишаються незмінними, вони продовжують працювати на відповідних напрямках – у тих самих районах, в тих самих умовах.

В інформаційному полі триває дискусія про ліквідацію легіонів. У ЗСУ заявляють, що у ході службової перевірки було виявлено окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах, що потребували реагування і впорядкування.

«Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної картини та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень. Наголошуємо, що вжиті кроки спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ», – зазначається у заяві.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі». Нині на боці України проти Росії воювали кілька підрозділів іноземців.



