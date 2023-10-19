У ЗСУ пояснили, чому російські вертольоти Ка-52 почали атакувати здалеку

Через успішні дії Збройних сил України, зокрема протиповітряної оборони, російська армія використовує розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 здалеку, не залітаючи в межі дії української ППО. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект «Свобода.Ранок») заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз», – сказав Штупун.

Днем раніше в ефірі в телемарафону Штупун заявляв, що вертольоти Ка-52 та літаки загрожують українській бронетехніці – Ка-52 мають можливість бити приблизно з відстані у 10 км.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну сили РФ втратили 320 літаків та 324 вертольоти (по одному – за попередню добу).