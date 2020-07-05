У ЗСУ заявили про 17 нових випадків захворювання на COVID-19

Командування Медичних сил повідомило про 17 нових випадків захворювання на COVID-19 у Збройних силах України.

«З них, у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовця, лазарет військової частини Львівської області – 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 11 осіб», – йдеться в повідомленні.

Наразі в Збройних силах України хворіє на COVID-19 168 осіб, одужали – 377, померли – 5.

Від початку епідемії коронавірусу станом на ранок 5 липня в Україні інфікувалися коронавірусом 48 500 громадян, померли 1249 людей, одужали – 21376.