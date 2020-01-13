Суд заарештував підозрюваного в замаху на життя ексрозвідника ЗСУ – Офіс генпрокурора

Київський районний суд Харкова заарештував без права застави підозрюваного в замаху на життя колишнього розвідника Збройних сил України, повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрюваного затримали 10 січня.

За даними Служби безпеки України, колишній військовослужбовець Національної гвардії, ймовірно, на замовлення спецслужб Росії здійснював підготовку умисного вбивства одного з екскомандирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ в його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Правоохоронці припускають, що завдання від замовників чоловік отримав під час виїзду до Росії. За вбивство колишнього командира харків’янин мав отримати грошову винагороду.