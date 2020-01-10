Чоловіку, який нібито хотів підірвати екскомандира ЗСУ, повідомили про підозру – прокуратура

Чоловіку, якого затримали за ймовірну підготовку замаху на колишнього командира Збройних сил України, повідомили про підозру, заявляє прокуратура Харківської області 10 січня.

За повідомленням, правоохоронці хочуть домогтися для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у справі здійснює слідчий відділ управління СБУ в Харківській області.

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«Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, у ході досудового розслідування встановлено, що харків’янин, який раніше проходив військову службу у Національній Гвардії України, на замовлення спецслужб Російської Федерації здійснював підготовку умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Завдання від замовників чоловік отримав під час виїзду до Росії», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

9 січня Служба безпеки України заявила, що її контррозвідники в Харкові запобігли вбивству одного з колишніх бойових командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ.

За версією СБУ, вбивство планував неназваний мешканець Харкова, який раніше був звільнений з Національної гвардії України «через компрометуючі обставини». Він робив це нібито на виконання завдання від представників Росії, які обіцяли заплатити за вбивство військового.