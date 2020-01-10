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10 січня 2020, Київ 19:03
Новини | Події

Чоловіку, який нібито хотів підірвати екскомандира ЗСУ, повідомили про підозру – прокуратура

Досудове розслідування у справі здійснює слідчий відділ управління СБУ в Харківській області

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Чоловіку, якого затримали за ймовірну підготовку замаху на колишнього командира Збройних сил України, повідомили про підозру, заявляє прокуратура Харківської області 10 січня.

За повідомленням, правоохоронці хочуть домогтися для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у справі здійснює слідчий відділ управління СБУ в Харківській області.

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«Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, у ході досудового розслідування встановлено, що харків’янин, який раніше проходив військову службу у Національній Гвардії України, на замовлення спецслужб Російської Федерації здійснював підготовку умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Завдання від замовників чоловік отримав під час виїзду до Росії», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

9 січня Служба безпеки України заявила, що її контррозвідники в Харкові запобігли вбивству одного з колишніх бойових командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ.

За версією СБУ, вбивство планував неназваний мешканець Харкова, який раніше був звільнений з Національної гвардії України «через компрометуючі обставини». Він робив це нібито на виконання завдання від представників Росії, які обіцяли заплатити за вбивство військового.

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