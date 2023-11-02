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ЗСУ попереджають про рух ударних БПЛА у напрямку Київщини

Перед цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку через загрозу застосування військами РФ ударних БПЛА. Фото ілюстративне
Перед цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку через загрозу застосування військами РФ ударних БПЛА. Фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних безпілотників з Черкаської області у напрямку Київської області.

Перед цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку через загрозу застосування військами РФ ударних БПЛА.

Нині повітряна тривога оголошена в Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Жителів Одещини також попередили про загрозу застосування БПЛА.

Ввечері 2 листопада російські війська з території окупованого Криму ракетами «Онікс» атакували Одеську область. Як повідомили Сили оборони півдня, ракети «втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя».

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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