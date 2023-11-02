ЗСУ попереджають про рух ударних БПЛА у напрямку Київщини

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних безпілотників з Черкаської області у напрямку Київської області.
Перед цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку через загрозу застосування військами РФ ударних БПЛА.
Нині повітряна тривога оголошена в Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Жителів Одещини також попередили про загрозу застосування БПЛА.
Ввечері 2 листопада російські війська з території окупованого Криму ракетами «Онікс» атакували Одеську область. Як повідомили Сили оборони півдня, ракети «втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя».
Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
Форум