ЗСУ попереджають про рух ударних БПЛА у напрямку Київщини

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних безпілотників з Черкаської області у напрямку Київської області.

Перед цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку через загрозу застосування військами РФ ударних БПЛА.

Нині повітряна тривога оголошена в Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Жителів Одещини також попередили про загрозу застосування БПЛА.

Ввечері 2 листопада російські війська з території окупованого Криму ракетами «Онікс» атакували Одеську область. Як повідомили Сили оборони півдня, ракети «втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя».

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.