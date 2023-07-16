У ЗСУ підтвердили удар по складу ракетного озброєння на Луганщині

Сили оборони України завдали удару по складу ракетного озброєння в окупованому Ювілейному на Луганщині, повідомило у телеграмі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.



«Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

Раніше у соцмережах повідомили, що на окупованій Луганщині пролунав вибух, після якого було чутно детонацію. Журналісти з проєкту Радіо Свобода –

Донбас.Реалії – геолокували місце влучання в, ймовірно, склад боєприпасів.

За даними, які озвучували ті, хто проводить моніторинг військової активності РФ на окупованих територіях, цех, який видно на карті біля терикону, є колишнім механічним цехом шахти і використовувався російською армією як ангар для ремонту та зберігання важкої техніки.

На початку липня повідомлялося про вибухи в окупованій Макіївці Донецької області, тоді було знищено склад російських військ.