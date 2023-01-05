ЗСУ збили літак Су-25 та гелікоптер Мі-8 противника – Генштаб

Українські військові збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, за даними штабу, українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

«Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 284 літаки та 271 гелікоптер. Москва даних про втрати своєї техніки не розкриває.