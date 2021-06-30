Wimbledon: Цуренко знімається з турніру

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася від участі в основній сітці Вімблдонського турніру (Wimbledon).

Сьогодні Цуренко мала зіграти з Юлією Путінцевою з Казахстану. Її замінила «lucky looser», австралійка Астра Шарма.

Раніше у Цуренко були проблеми з ліктем, через що вона не могла повноцінно виступати.

В основну сітку Wimbledon українка потрапила через кваліфікацію, здобувши три перемоги.

Змагання у першому колі ще продовжують Еліна Світоліна та Катерина Козлова, Марта Костюк вчора пробилася до наступного раунду.