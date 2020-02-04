Бізнесмен Зубков оголосив голодування в СІЗО в анексованому Криму

Власник кримського парку левів «Тайган» і зоопарку «Казка» Олег Зубков оголосив голодування в СІЗО Сімферополя. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії 4 лютого повідомила прессекретар парку левів «Тайган» Тетяна Алексагіна.

За її словами, Зубкова вивезли в СІЗО ввечері 3 лютого.

«Він відмовився від їжі відразу після того, як йому оголосили про арешт. Йому принесли їжу, але він відмовився від неї. Все йшло конструктивно, почалися зрушення у відносинах (російського голови Криму і Зубкова – ред.). Ми не знаємо, з чим пов’язана така акція, хто на які кнопки натиснув, хто дав таку команду, ми не віримо, що суддя самостійно ухвалила таке рішення», –зазначила Алексагіна.

Підтвердження інформації про голодування Зубкова від керівництва СІЗО Сімферополя поки немає.

Підконтрольний Росії Білогірський районний суд анексованого Криму заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова. Під час засідання 3 лютого у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев у звіринці Зубкова, суд оголосив рішення про арешт бізнесмена на два місяці.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев укусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку «Тайган». За словами жінки, в момент нападу хижака директор «парку Олег Зубков був поруч, але «не зміг відразу втихомирити своїх тварин». Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і «смикала лева за гриву», через що він її і вкусив.

Пізніше Росспоживнагляд в анексованому Криму провів перевірку через інцидент, але ніяких порушень не виявив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.