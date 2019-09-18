Прем’єр Чехії заявляє про намір вперше зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку

Перша зустріч голови уряду Чехії Андрея Бабіша і українського президента Володимира Зеленського відбудеться в Нью-Йорку у вересні. Про це заявив чеський прем’єр після зустрічі з президентом Мілошем Земаном, з яким він обговорював чесько-українські відносини.

За повідомленнями чеських ЗМІ, зустріч має відбутись під час засідань 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, між 22 і 28 вересня.

В офісі Зеленського про плановану зустріч із Бабішем наразі не повідомляли.

Андрей Бабіш як єдиний прем’єр із країн Вишеградської «четвірки» представлятиме свою країну, делегації Польщі, Угорщини і Словаччини очолюватимуть президенти цих країн.

Андрей Бабіш раніше привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України і висловив надію, «що успіх на виборах відкриє дорогу для продовження реформ та більш активної співпраці з Чеською Республікою».

За даними МЗС України, Володимир Зеленський має намір взяти участь у сесії Генасамблеї ООН і вирушить до США 23 вересня. При цьому остаточна дата зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом наразі не визначена.