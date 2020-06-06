Бойовики чотири рази за день порушили режим тиші – штаб

Російські гібридні війська чотири рази за день 6 червня порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Вдень штаб повідомляв про поранення двох українських військових внаслідок обстрілів.

Згідно зі зведенням, бойовики обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Мар’їнки та протитанкових ракетних комплексів – поруч із Богданівкою.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

Незаконні збройні формування наразі не заявляли про обстріли з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.