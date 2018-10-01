Вдень 1 жовтня бойовики стріляли 5 разів, заборонене озброєння не застосовували – ООС

З сьомої ранку по шосту вечора незаконні збройні формування п’ять разів порушували режим тиші, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

«Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосував. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – уточнюють у прес-службі штабу.

Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали населені пункти Кримське, Піски, Новомихайлівка і Водяне. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не зафіксовано.

В незаконному збройному формуванні «ДНР» повідомляють про 20 обстрілів і двох загиблих бойовиків.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» про обстріли з боку Збройних сил України не заявляли.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.