Бойовики стріляли 32 рази за добу, один військовий ЗСУ поранений – ООС

Підтримувані Росією незаконні збройні угруповання 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

В тому числі, додають у повідомленні, шість разів застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«З мінометів 120-го калібру противник обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Травневе та Новолуганське, а з мінометів калібру 82 міліметри вів вогонь по опорних пунктах біля Світлодарська та Водяного. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Водяне», – йдеться в зведенні штабу.

Напередодні один український військовий отримав поранення. Від початку доби 30 вересня втрат серед особового складу ООС не зафіксовано.

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В незаконному збройному угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові вісім разів за добу обстрілювали їхні позиції.

В аналогічному угрупованні «ДНР» вранці 30 вересня заявили, що Збройні сили України здійснили 16 обстрілів підконтрольної бойовикам території.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.