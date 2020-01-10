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10 січня 2020, Київ 23:35
Новини | Суспільство

Штаб: протягом дня на Донбасі – шість обстрілів, один поранений

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки, що неподалік від окупованого Донецька, 1 лютого 2017 року

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Протягом доби 10 січня бойовики незаконних збройних угруповань шість разів обстріляли позиції Збройних сил України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю на кшталт артилерійських систем калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 міліметрів, гранатометів та великокаліберних кулеметеів.

Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення, повідомляють у штабі ООС.

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«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил: тричі біля населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 міліметри (14 снарядів), мінометів калібру 120 міліметрів (19 мін), мінометів калібру 82 мм (чотири міни) та гранатометів різних систем; неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм (4 міни) та гранатометів різних систем; поблизу Південного – з підствольного гранатомету», – йдеться в зведенні.

Ще один обстріл зафіксували в районі діяльності ОТУ «Схід» – поблизу Мар’їнки, із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулметеів та іншої стрілецької зброї.

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 січня – карта
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 січня – карта

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 10 січня 2020 року

Угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню 10 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.

«Ви все-таки Станіслав». Стас Асєєв про те, як його схопили, та що було далі
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«Ви все-таки Станіслав». Стас Асєєв про те, як його схопили, та що було далі

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