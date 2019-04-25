Президент звільнив посла в Молдові через власне рішення Гнатишина – Клімкін

Президент України Петро Порошенко звільнив Надзвичайного і Повноважного посла України в Молдові Івана Гнатишина через його власне бажання, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!», – заявив він.

25 квітня стало відомо, що Порошенко звільнив Гнатишина з посади посла в Кишиневі, однак причини не уточнювалися.

68-річний Іван Гнатишин очолював дипломатичне представництво України в Молдові з 1996 по 2001 рік, потім – з вересня 2015 року.