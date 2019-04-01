Клімкін: явка на українських виборах за кордоном впала з 2014 року на 27%

У першому турі виборів президента України явка на закордонних виборчих дільницях знизилася порівняно з показниками 2014 року на 27%, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«У 2014 році на закордонних виборчих дільницях проголосували майже 73 тисячі українців, у першому турі цього року – ледве більше 53 тисяч. Якась гірка виходить арифметика», – написав Клімкін на сторінці у Facebook.

Він висловив вдячність тим, хто виконав свій громадянський обов’язок, проголосувавши за кордоном. «Всім, хто прийшов – безумовний респект», – додав Клімкін.

Наразі Центральна виборча комісія опрацювала понад 98% протоколів в межах закордонного виборчого округу. За даними ЦВК, Петро Порошенко отримує 38,58% голосів виборців, Володимир Зеленський – 26,14%, Анатолій Гриценко – 10,61%, Ігор Смешко – 6,66%, Руслан Кошулинський – 4,66%.

Загалом у голосуванні за кордоном взяли участь 53 123 українців.