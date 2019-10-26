Звільнений український моряк Беспальченко одружився на Херсонщині

Звільнений український моряк Віктор Беспальченко одружився на Херсонщині. Ще влітку він і його наречена Тетяна розписалися в московському СІЗО «Лефортово», де його утримували.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, виїзна церемонія відбулася в Бериславському районі в виноробному господарстві князя Трубецького на березі Дніпра.

Віктор і його обраниця Тетяна разом уже п'ять років, познайомилися ще до анексії Криму.

На свято приїхали звільнені українські моряки та їхні сім'ї, їхній адвокат Микола Полозов, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За словами Гусєва, до організації весілля «долучилися люди з усієї області, від усієї херсонської родини».

Боярином на весіллі став звільнений моряк Михайло Власюк, а дружкою нареченої – сестра іншого моряка Владислава Костишина Олена.

Молодят привітав із весіллям і президент України Володимир Зеленський. Його відеопривітання показали під час святкової урочистості.

Президент побажав Вікторові і Тетяні Беспальченкам мати багато дітей.

«Щоб ви їх любили і виховали справжніми людьми, якими ви є. Дуже радий за вас. Нехай вам Бог допомагає. Ми пишаємося вами», – сказав Зеленський.

7 вересня в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

В перебігу обміну були звільнені і захоплені Росією в листопаді 2018 року в полон українські моряки.