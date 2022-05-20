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ISW: Росія намагається відновити контроль над деякими населеними пунктами на Харківщині

За даними Харківської ОВА, війська РФ основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих рубежів. Також намагаються проводити контратаки, але безуспішно.

Російські війська намагаються відновити контроль над населеними пунктами, які вони втратили під час контрнаступу українських військ на північ від Харкова, стверджують фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

В опублікованій 19 травня доповіді ISW йдеться про те, що російські війська, ймовірно, спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні шляхи сполучення від Бєлгорода до Ізюма. Незрозуміло, чи це їм вдасться.

У Харківській ОВА повідомляють, що на Харківському напрямку війська РФ основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих рубежів. Проте намагаються проводити контратаки, але безуспішно.

Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе, російські обстріли зафіксували поблизу Руських Тишків.

19 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що від 5 травня українські військові звільнили з-під російської окупації 23 населені пункти Харківської області.

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