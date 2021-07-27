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ЦВК зареєструвала Антона Швачка народним депутатом замість Монастирського

ЦВК призначила Швачку народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Антона Швачка народним депутатом замість Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили главою Міністерства внутрішніх справ.

«Комісія… зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу» та включеного до виборчого списку партії під № 139», – мовиться у повідомленні ЦВК.

Раніше ЦВК визнала Швачка обраним народним депутатом на зазначених виборах замість Монастирського.

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

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