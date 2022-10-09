Звуки вибухів в Києві: у КМДА пояснили, що це пов'язано з роботою саперів

Звуки вибухів, які було чутно у Києві, пов’язані з роботою саперів на Київщині, заявляють у пресслужбі Київської міської державної адміністрації
«У Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно», – йдеться у повідомленні.
Це повідомлення КМДА опублікувала після оголошення повітряної тривоги у Києві.
У Київській військовій обласній адміністрації також повідомили, що звук вибуху, який могли чути жителі Київщини до сповіщення повітряної тривоги – планове розмінування саперами ДСНС на території Бучанського району.
В ОВА нагадали, що ліквідація вибухонебезпечних предметів на Київщині проводиться щодня.
Нині повітряна тривога триває по всій Україні, окрім Криму.
На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами. Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Сумщині.
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