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Полтава: влада пояснила, з чим пов’язані вчорашні «звуки, схожі на вибухи»

Близько 23:00 26 квітня в деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув «звуки, схожі на вибухи»

У Полтавській обласній військовій адміністрації пояснили, з чим пов'язані вчорашні «звуки, схожі на вибухи».

За словами голови ОВА Дмитра Луніна, вчора пізно ввечері правоохоронці отримали від жителів провулку Ломаного повідомлення про «звук, схожий на вибух».

«На місце інциденту прибула поліція та інші правоохоронні органи. Знайдено предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету «РПГ-22». Його вилучили. Дані про інцидент внесені до ЄРДР, проводяться слідчі дії. Ситуація під контролем», – написав він у телеграм.

Близько 23:00 26 квітня в деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув «звуки, схожі на вибухи».

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Унаслідок ракетного удару російських військ по Полтавщині 24 квітня одна людина загинула, ще семеро були поранені.

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