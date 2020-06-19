З’їзд нової «партії мерів» імовірно відбудеться 3 липня – Філатов

Перший з’їзд партії «Пропозиція», відомої також як «партія мерів», імовірно відбудеться 3 липня цього року. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода сказав міський голова Дніпра Борис Філатов. Він є одним із лідерів нової партії.

«На початку липня. Я думаю, що третього липня», – сказав Філатов. Він також підтвердив, що подія відбудеться у Києві.

Нову політичну силу «Пропозиція» презентували 19 червня. У презентації взяли участь голови шести міст України: Дніпра, Житомира, Кропивницького, Миколаєва, Чернівців та Каховки.

За словами Філатова, на з’їзді стануть відомі й інші члени політичної сили. Поки ж з мерами інших міст та представниками органів місцевого самоврядування ведуть перемовини про вступ у «Пропозицію».

25 жовтня цього року в Україні заплановані чергові місцеві вибори, в тому числі і в Києві.