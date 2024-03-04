Цього року зима у Києві була однією з найтепліших з 1881 року – метеорологи

У Києві середня температура повітря за зиму становила 0,3 градуса тепла – цей показник вищий за кліматичну норму на 2,8 градуса, повідомляє у фейсбуці Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

За даними метеорологів, календарна зима 2023-2024 року стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року.

В обсерваторії зазначають, що метеорологічна весна настала набагато раніше за календарні терміни – 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря у бік підвищення, що на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату.

Метеорологи констатують, що всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав лютий – 5,2 градуса тепла. Загалом за зиму у Києві зареєстрували 14 температурних рекордів.