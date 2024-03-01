Останній день зими у Києві став найтеплішим за всю історію спостережень – метеорологи

29 лютого у Києві були зафіксовані два температурні рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря досягла 12,1 градуса тепла, що на 2,8 градуса вище за попередній рекордний показник для цього дня 2008 року.

Середньодобова температура повітря склала 5,0 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 градуса. Це найвищий показник за час проведення спостережень для цього дня, повідомили в обсерваторії.

Дослідники і раніше фіксували температурні рекорди у столиці України за лютий цього року. Найвищу середньодобову температуру спостерігали 15, 14 і 8 лютого, а 5 лютого встановлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря у Києві.

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують, що середня місячна температура повітря у березні в Україні складе 1-7 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму.

Піднімаються температурні показники і в інших країнах Європи. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) підтвердила 30 січня 2024 року, що в континентальній Європі в 2021 році була зареєстрована найвища температура в історії – 48,8 градуса за Цельсієм. Спека, зафіксована 11 серпня 2021 року, була майже на один градус вищою за попередній рекордний максимум 48 градусів, зареєстрований 10 липня 1977 року в грецьких містах Афіни та Елефсін.