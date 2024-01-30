Синоптики підтвердили температурний рекорд у Європі й очікують на «більш екстремальні явища»

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) підтвердила 30 січня, що в континентальній Європі в 2021 році була зареєстрована найвища температура в історії – 48,8 градуса за Цельсієм.

«Міжнародна група атмосферологів перевірила температуру, зафіксовану автоматичною метеостанцією в Сіракузах на італійському острові Сицилія», — повідомили в метеорологічному агентстві ООН.

«Цілком можливо, справді ймовірно, що в Європі в майбутньому відбудуться більші екстремальні явища. Це дослідження демонструє тривожну тенденцію до збереження високих температурних рекордів, які встановлюються в окремих регіонах світу», — сказав професор Рендалл Сервені, доповідач ВМО з питань клімату та екстремальних погодних умов.

Спека, зафіксована 11 серпня 2021 року, була майже на один градус вищою за попередній рекордний максимум 48 градусів, зареєстрований 10 липня 1977 року в грецьких містах Афіни та Елефсін.