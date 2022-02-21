Науковці: зима в Києві закінчилася, вона була найкоротшою за весь час спостережень

Зима в Києві розпочалася 20 грудня і закінчилася 5 лютого, повідомляють науковці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Таким чином, найхолодніша пора року тривала лише 48 днів.

Зима була «на півтора місяця коротше за середні багаторічні показники і виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019–2020 років, коли вона взагалі не спостерігалась».

«Починаючи з 6 лютого, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми», – вказано в повідомленні.

Науковці додають, що «зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними».