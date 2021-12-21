Зимове сонцестояння: 21 грудня – найкоротший день року

21 грудня – день зимового сонцестояння, якому передувала найдовша ніч у році.

За даними порталу Time and date, цього дня сонце за київським часом зійшло о 7:56, а сяде о 15:56. Відтак світла частина доби триватиме близько восьми годин. Сутінки і ніч на 21 грудня тривали близько 16 годин.

Після сьогоднішнього дня світловий день почне подовжуватися, а ніч ставатиме коротшою.

Зимове сонцестояння зазвичай припадає на 21 чи 22 грудня. Літнє сонцестояння, після якого день стає коротшим, припадає на 20 чи 21 червня.