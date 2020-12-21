У найдовшу ніч року Юпітер і Сатурн наблизяться один до одного найближче за 400 років

П’ята і шоста планета Сонячної система Юпітер і Сатурн зійдуться максимально близько вночі 21 грудня. Це видовище можна буде побачити вперше за 400 років, повідомляє «Голос Америки».

Злиття двох планет зможуть побачити практично всі жителі Землі – після настання темряви його можна буде помітити на південному заході неба. Його можна буде помітити і без обладнання, хоча телескоп дозволить розгледіти явище біль яскраво. Зближення триватиме п’ять днів.

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21 грудня – дата зимового сонцестояння, тобто найдовшої астрономічної ночі для жителів Північної півкулі.

Востаннє Юпітер і Сатурн вишикувалися так близько один до одного у 1623 році, та настільки добре видимим явище було майже 800 років тому, у 1226 му році. Наступне схоже злиття планет відбудеться у 2080 році, повідомляє видання National Geographic.

25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво. Як повідомляє BBC, існує теорія, згідно з якою саме злиття Юпітера й Сатурна було Вифлеємською зіркою, яка, за Євангелієм, вказала волхвам шлях до місця народження Ісуса. Її висловлював ще в 17 столітті німецький астроном Йоганн Кеплер.

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Втім, є також думка низки вчених, що Вифлеємською зіркою могла бути комета Галлея, яка періодично повертається і, за підрахунками астрономів, проходила над Землею приблизно за 5-10 років до «офіційної» дати народження Ісуса Христа.