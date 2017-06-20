Порошенко у Вашингтоні зустрічається з міністром енергетики США – речник

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до США проводить зустріч із міністром енергетики США Ріком Перрі, повідомив речник президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент розпочав день у Вашингтоні із зустрічі з міністром енергетики США. Далі переговори в Білому домі», – написав він у Twitter.

Раніше Білий дім оприлюднив попередній розпорядок президента Дональда Трампа на вівторок, 20 червня, з якого випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до нього на короткий час. Це має відбутися об 11-й за вашингтонським часом (о 18-й за Києвом). Повноцінних переговорів, таким чином, не відбудеться.

За кілька годин до того речник Білого дому підтверджував лише зустріч Пенса й Порошенка, заявивши, що, якщо плани Трампа зміняться, про них повідомлять окремо.

Петро Порошенко прибув до США з робочим візитом 19 червня і зустрівся ввечері в понеділок за вашингтонським часом із представниками української діаспори біля пам’ятника жертвам українського Голодомору у Вашингтоні.

За повідомленнями, у вівторок він має зустрітися, крім віце-президента і президента США, зокрема, також і з міністром оборони США Джеймзом Маттісом і спікером Палати представників Конгресу Полом Раяном.

Сам Порошенко заявив українській громаді, що це, за його словами, є свідченням «фантастичної підтримки» України у США. «І дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі буде раніше, ніж зустріч (президента Росії Володимира) Путіна. Це необхідно для того, щоб всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість», – заявив він.

Зустріч президентів США і України, хоч і в обмеженому форматі, таким чином, відбудеться до першої зустрічі американського керівника і президента Росії Володимира Путіна, що планується на початок наступного місяця на полях багатосторонньої міжнародної зустрічі «Групи двадцяти» в Німеччині.