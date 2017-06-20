Зараз в України є шанс повернути настрої Трампа у свій бік – Бистрицький

Зустріч українського президента Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом 20 червня поставить «крапку» в питанні: чи готові США долучатися до вирішення збройного конфлікту на сході України. А також визначить долю закону про деокупацію Донбасу, який запропонував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода голова міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький. Водночас політолог зі США Микола Воробйов зауважив, що зустріч планується надто короткою за часом, щоб очікувати від неї вирішення конкретних питань. Тому позитивом буде вже те, що Трамп хоча б вербально засвідчить свою підтримку Україні.

– Яких результатів варто очікувати від переговорів українського та американського президентів?

У цій ситуації завданням номер один є хоча би, щоб Трамп засвідчив свою підтримку Україні

​Микола Воробйов: Зустріч Трампа з Порошенком планується надто короткою за часом, щоб очікувати від неї конкретного вирішення питань, що накопичилися. У цій ситуації завданням номер один є хоча би, щоб Трамп засвідчив свою підтримку Україні і принаймні засвідчив свою гарантію, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в будь-якому разі. Завдання мінімум – хоча би вербальна підтримка Трампа.

– Чи можлива підтримка Трампа у питаннях санкцій проти Росії?

​

Думаю, що санкції можуть бути підсилені

​Микола Воробйов: Зараз відбувається тиск на Палату представників з боку Білого дому, щоб санкції проти Росії були більш м’якими. Сподіваюсь, що ще цього сесійного року відбудеться голосування, протягом цього місяця або наступного. Думаю, що санкції можуть бути підсилені.

Україні слід акцентувати на своїх досягненнях за останні три роки і пояснити, чому Трамп і Білий дім мають підтримувати Україну, і чому це важливо для США

Завдання України у цьому випадку якраз не стільки втручатися не у свою нішу, а виконувати своє домашнє завдання. У Вашингтоні люблять успішні країни, успішних політиків, успішних людей, успішні проекти. Тому Україні слід акцентувати на своїх досягненнях за останні три роки і пояснити, чому Трамп і Білий дім мають підтримувати Україну, і чому це важливо для Сполучених Штатів Америки.

– Наскільки важливим є те, що обидва президента бізнесмени?

Микола Воробйов: Я не думаю, що особисто для Трампа і його оточення Україна може бути чимось цікава у плані бізнесу. Але на місці президента (України – ред.), думаю, слід було б робити акцент на зустрічі і наголошувати на підтримці з тими союзниками, яких не потрібно переконувати і які мають вплив на Трампа. Наприклад, Фіона Хілл, яка є радником у Трампа у питаннях Росії і Євразії, вона написала декілька книжок про Путіна і не будує ілюзій стосовно того, що відбувається у нашій країні. Або Герберт Раймонд МакМастер (радник Білого дому з питань національної безпеки – ред.), або генерал Джеймс Маттіс (міністр оборони США – ред.).

Потрібно робити акцент на тих союзниках України, які оточують Трампа і мають свій вплив

Потрібно щільно «обкладати прапорцями» Трампа, щоб змусити його до потрібного Україні рішення. Можливо, прямо не можна зацікавити Трампа у підтримці України, навіть через бізнес, тому що у настільки заможної людини навряд чи будуть прямі інтереси в Україні, але потрібно робити акцент на тих союзниках України, які оточують Трампа і мають свій вплив.

– Чи можливі закиди в бік України щодо невиконання нею своїх зобов’язань?

Микола Воробйов: В першу чергу треба самим вводити санкції проти Росії і самим показувати результат. Незважаючи на те, що я як експерт і журналіст постійно критикую владу, думаю, що Україні є чим пишатися і показати: є і договір про асоціацію, є і безвізовий режим, є і позбуття залежності від «Газпрому».

Нагадаю слова держсекретаря Тіллерсона: «Немає сенсу боротися за «тіло» (тобто Донбас), втрачаючи свою душу через корупцію». Цей меседж українському президенту треба тримати постійно в голові

Але питання в тому, наскільки достатньо саме цих реформ і цих змін. Нагадаю слова держсекретаря Тіллерсона: «Немає сенсу боротися за «тіло» (тобто Донбас), втрачаючи свою душу через корупцію». Цей меседж українському президенту треба тримати постійно в голові, зокрема під час важливої зустрічі зі своїм колегою.

– Як на вашу думку, чи варто в Києві чекати несподіваних заяв із Вашингтона?

Цей візит має підтвердити або спростувати те, що США більш активно включаються у вирішення конфлікту

​Євген Бистрицький: Нагадаю формулу американської адміністрації: США підтримували б зусилля України, якби було знайдене вирішення довготермінового конфлікту за межами Мінських угод, підписаних обома країнами – Україною і Росією. Цей візит має підтвердити або спростувати те, що США більш активно включаються у вирішення конфлікту і нормалізацію стосунків між Росією і США, чи можемо ми передбачати, що США зараз фактично стають певним гарантом зусиль вирішення такого конфлікту.

Ці переговори, до речі, покажуть, наскільки Трамп готовий йти назустріч і Росії

Цьому візиту передували контакти, тут дуже велика роль Клімкіна і інших візитерів до Штатів. Нещодавно секретар РНБО Турчинов представив лише концепцію закону про реінтеграцію Донбасу. Я думаю, що очікують результатів візиту Порошенка до США, і тоді буде зрозуміло, який зміст буде у цього закону, наскільки він буде радикальним, наскільки він буде толерантним. Ці переговори, до речі, покажуть, наскільки Трамп готовий йти назустріч і Росії.

– Чи варто приділяти багато уваги тому, що з Порошенком Трамп зустрічається раніше, ніж із Путіним? Чи це стратегічно не дасть Києву переваг?

Це – шанс повернути настрої Трампа в бік України

​Євген Бистрицький: Тут важлива саме персональна зустріч. Порошенко вжив дуже важливий вислів: «Щоб було справедливе розуміння у Трампа». Йдеться про двох людей, які мислять бізнесово, тому персональна зустріч важлива. І я думаю, що це – шанс повернути настрої Трампа в бік України.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі: