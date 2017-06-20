Пожежу в центрі Києва ліквідували – ДСНС

Рятувальники повідомили, що пожежу на Хрещатику в центрі Києва ліквідували приблизно через чотири години після початку її гасіння.

За повідомленням, вогонь по дерев’яних перегородках та перекриттях розповсюдився з 2-го поверху на 3-й і на горище і охопив загальну площу в 1000 квадратних метрів, а також частину даху будівлі.

Внаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між 2-м і 3-м поверхами і дах будівлі. Крім того, є загроза часткового руйнування будівлі, що може призвести до виникнення класифікаційної надзвичайної ситуації, мовиться в повідомленні Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

Належність будівлі за адресою Хрещатик, 40/1, до реєстру пам’яток архітектури з’ясовується, повідомили рятувальники.

У повідомленні також мовиться, що на місці події працювало 22 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 95 осіб із підрозділів ГУ ДСНС України в Києві. Наразі на місці продовжують працювати пожежно-рятувальні підрозділи для розбору та проливання горілих конструкцій.

Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих не було. Причина виникнення пожежі та збиток встановлюється, мовиться в повідомленні.