Конгрес США прискорить визнання Голодомору геноцидом українців – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932-193 років геноцидом українського народу.

«Ми розпочали своє перебування у Сполучених Штатах біля пам’ятника жертвам геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції», – заявив Порошенко 21 червня після зустрічі зі спікером Палати представників Полом Раяном.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.