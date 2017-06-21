Ісламісти підірвати мечеть у Мосулі – іракські військові

Іракські військові заявляють, що бойовики угруповання «Ісламська держава» підірвали у Мосулі головну мечеть «Ан-Нурі» і її мінарет. За повідомленням Міністерства оборони Іраку, це сталося 21 червня, коли військові вели наступ вглиб міста.

Мечеть «Ан-Нурі» збудована у 1172 році. Її мінарет відомий як «Аль-Хадба», «горбун», оскільки він був нахилений на один бік, як Пізанська вежа в Італії.

Ісламісти хотіли зруйнувати мінарет ще у 2014 році, коли окупували місто. Але тоді мешканці завадили цьому, ставши навколо нього живим щитом.

У липні 2014 році лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді з’явився у мечеті «Ан-Нурі» під час п’ятничної молитви і заявив про створення «ісламського халіфату».

Натомість пов’язана з ісламістами агенція Amaq заявила 21 червня, що мечеть «Ан-Нурі» і її мінарет були зруйновані під час авіаударів США.

Представники ж міжнародної коаліції заявляють, що не проводили ніяких операції у районі, де розташована мечеть.

Наразі іракські військові проводять операцію з відновлення контролю над Мосулом.